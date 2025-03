Η πολυαναμενόμενη ταινία «Spider-Man 4» με τον Τομ Χόλαντ καθυστερεί λίγο περισσότερο την κυκλοφορία της. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Sony Pictures, η ταινία του δημοφιλή υπερήρωα της Marvel θα κάνει πρεμιέρα στις 31 Ιουλίου 2026, δύο εβδομάδες αργότερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα.

Όπως αναφέρει το Hollywood Reporter, αυτή η αλλαγή δίνει στο έργο επιπλέον απόσταση από την κυκλοφορία της ταινίας «Οδύσσεια» του σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν, στην οποία πρωταγωνιστεί επίσης ο Χόλαντ και η οποία θα βγει στις αίθουσες στις 17 Ιουλίου 2026.

Ο Matt Damon, η Anne Hathaway, η Zendaya, η Lupita Nyong’o, ο Robert Pattinson και η Charlize Theron συμπληρώνουν το καστ των αστέρων για τη κινηματογραφική μεταφορά του επικού έργου του Ομήρου από την Universal.

Ο σκηνοθέτης Destin Daniel Cretton (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) έχει αναλάβει το τιμόνι της ταινίας που προς το παρόν δεν έχει τίτλο.

Επίσης, στις 31 Ιουλίου 2026 αναμένεται να κυκλοφορήσει η ταινία κινουμένων σχεδίων Paw Patrol 3 της Paramount.

Ο Χόλαντ εμφανίστηκε για τελευταία φορά ως ο αγαπημένος Spider-Man στην ταινία «Spider-Man: No Way Home» του 2021, η οποία απέσπασε περισσότερα από 1,9 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office. Τη σκηνοθεσία ανέλαβε ο Jon Watts, ο οποίος είχε προηγουμένως συνεργαστεί με τον Χόλαντ στις ταινίες Spider-Man: Homecoming (2017) και Spider-Man: Far From Home (2019).

Οι Erik Sommers και Chris McKenna ανέλαβαν τη συγγραφή της νέας ταινίας Spider-Man, μετά την επιτυχία τους ως σεναριογράφοι του No Way Home.

Οι ταινίες υπερηρώων που έρχονται στη μεγάλη οθόνη

Η ταινία «Captain America: Brave New World» της Disney κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους πριν δύο εβδομάδες, αποτελώντας την τελευταία προσθήκη στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel. Παράλληλα, η Sony, που διατηρεί τα κινηματογραφικά δικαιώματα του Spider-Man, είχε συμφωνήσει το 2015 σε συνεργασία με τη Disney, επιτρέποντας στον αγαπημένο ήρωα να ενταχθεί στο MCU.

Η επόμενη ταινία για τους λάτρεις της Marvel είναι το «Thunderbolts», που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τον Μάιο, ακολουθούμενη από το «The Fantastic Four: First Steps», το οποίο θα βγει στους κινηματογράφους στις 25 Ιουλίου από τη Disney.

Το επόμενο έτος, οι θαυμαστές του MCU θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την πολυαναμενόμενη κυκλοφορία του «Avengers: Doomsday», όπου ο Robert Downey Jr. θα ενσαρκώσει τον θρυλικό χαρακτήρα του Doctor Doom.