Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της 12ης έκδοσής του στην Πάτμο τον Ιούλιο, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου ετοιμάζει βαλίτσες για να ταξιδέψει στην Σερίφο. Σε συνεργασία με το Serifos Roots, δημιουργήθηκε προσεκτικά ένα πρόγραμμα προβολών με τις βραβευμένες ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους, και τα ντοκιμαντέρ που επίσημου προγράμματος του 2023, και θα λάβει χώρα παράλληλα με άλλες εκδηλώσεις από τις 15 έως τις 17 Σεπτεμβρίου.

Την Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου και ώρα 20.00 στο Θέατρο Συνδέσμου Σεριφίων, ανοίγει τις πύλες του το φεστιβάλ με την προβολή της ταινίας 100 SEASONS του Giovanni Bucchieri που κερδισε το βραβείο κοινού μυθοπλασίας.

Αντλώντας έμπνευση από πραγματικά βίντεο– ημερολόγια της πρώτης του αγάπης, τα οποία γύρισε πριν από περίπου 30 χρόνια, ο σκηνοθέτης Τζιοβάννι Μπουκιέρι ξεδιπλώνει μια συναισθηματική ιστορία αγάπης με πρωταγωνιστές δύο καλλιτέχνες, αδελφές ψυχές. Η σχέση τους αναμετριέται με τη διπολική διαταραχή, τη φιλοδοξία στη ζωή και τη λαχτάρα για αποδοχή. Το 100 SEASONS είναι ένα πολύχρωμο μείγμα πάθους, τρυφερότητας και ρομαντισμού. Μια εμπνευσμένη ταινία που μιλά από καρδιάς για τα όνειρα, την αποτυχία και την αγάπη που ποτέ δεν πεθαίνει.

Στις 22.00 θα ακολουθήσει η προβολή του ντοκυμαντερ ANOTHER BODY των Sophie Compton και Reuben Hamlyn που κερδισε το βραβείο κοινου τεκμηρίωσης.

Το ANOTHER BODY ακολουθεί μια φοιτήτρια κολεγίου στην αναζήτησή της για απαντήσεις και δικαιοσύνη, όταν ανακαλύπτει να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο πλαστό, deepfake, πορνογραφικό υλικό με την ίδια.

Μέσα από ειλικρινή βίντεο-ημερολόγια, συνθετικά μέσα και δισδιάστατα και τρισδιάστατα κινούμενα σχέδια, η ταινία σας μεταφέρει στους διαδικτυακούς και εξω-διαδικτυακούς κόσμους της Τέιλορ, και παρουσιάζει με ανθρωπιά ένα τεράστιο κοινωνικό ζήτημα, μέσα από μια δυνατή προσωπική ιστορία.

Το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου, στις 20:00, στο Θέατρο Συνδέσμου Σεριφίων, θα γίνει μια ειδική προβολή της ταινίας I LOVE GREECE, που γυρίστηκε στην Σέριφο το 2022. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να συμμετάσχει σε Q&A με τη σκηνοθέτη της ταινίας, Ναυσικά Γκερί-Καραμαούνα. Αμέσως μετά την προβολή θα ακολουθήσει η προβολή των βραβευμένων μικρού μήκους ταινιών του 2023 στις

22.00. Λεπτομερώς:

Το Best Aegean Short Film κέρδισε το ‘Live Till I Die’ των Gustav Ågerstrand, Åsa Ekman, Oscar Hedin Hetteberg, Anders Teigen.

Τα Jury Special Mentions κέρδισαν τα ‘Daydreaming So Vividly About Our Spanish Holidays’ του Christian Avilés και το ‘Riad’ του Yann Verburgh.

Το Sustainability award κέρδισε το ‘Fuoci’ του Mirko Genduso.

Μετά το περας της δευτερης προβολής, οι διοργανωτές σας καλούν στο πάρτυ του φεστιβάλ στο Yacht Club Serifos ,το Σαββατο 16.9 απο τις 23:00.

Παράλληλα με τις προαναφερθείσες προβολές, από τις 14 εώς τις 16 Σεπτεμβρίου κάθε βράδυ στις 21.00, θα παίζει μια επιλεγμένη σειρά μικρού μήκους ταινιών σε pop-up στον χώρο που βρίσκεται κοντά στην πλατεία της Άνω Χώρας, ανάμεσα στο Δημαρχείο και στο μπάρ Θιδύρα.

Την τελευταία ημέρα, την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί μια ειδική προβολή για παιδιά στο Γυμνάσειο Σχολείο στο Λιβάδι στις 12.00. Στην προβολή θα παρουσιαστεί το ντοκιμαντερ ‘WILD HOPE’ και θα ακολουθήσει ένα εργαστήριο με θέμα την βιώσημη ανάπτυξη και την προστασία του περιβαλλοντος ενάντια στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα στο νησί.

Το WILD HOPE είναι μια σειρά απο μικρού μήκους ταινίες που αναδεικνύει τους ανθρώπους που αλλάζουν τα δεδομένα της διατήρησης και πυροδοτούν νέες ελπίδες για το μέλλον του πλανήτη μας.

Από την αιφνιδιαστική επιστροφή των καστόρων στη βρετανική ύπαιθρο μέχρι τη σημασία των σκύλων ως μαχητών του περιβάλλοντος και τη συμμαχία αρχιτεκτόνων, εστιάτορων, επιστημόνων και μαθητών λυκείου που εργάζονται για να επαναφέρουν το λιμάνι της Νέας Υόρκης στην παλιά του αίγλη – αυτή η σειρά θα σας ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο για να σας ενημερώσει για τα πιο ενδιαφέροντα και σημαντικά περιβαλλοντικά ζητήματα της εποχής μας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το website του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου, www.aegeanff.com, ή επικοινωνήστε με το Γραφείο Τύπου του Φεστιβάλ στο παρακάτω email: [email protected]

Για το πρόγραμμα ταινιών και τα εισιτήρια επισκεφτείτε τις σελίδες: www.aegeanff.com/serifos

https://roots.events