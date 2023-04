Ο Victor Vernicos θα εκπροσωπίσει την Ελλάδα στη φετινή Eurovision, με τις λεπτομέρειες της εμφάνισής του να γίνονται γνωστές.

Σύμφωνα με την εκπομπή «[email protected]» ο16χρονος τραγουδιστής θα ερμηνεύσει το τραγούδι «What They Say» χωρίς φωνητικά και χορευτές, όντας ολομόναχος στη σκηνή.

«Έχουμε όλες τις λεπτομέρειες για τη σκηνική παρουσία του ελληνικού τραγουδιού, του Βίκτωρα στη Eurovision 2023. Ξέρουμε ότι ο Κωνσταντίνος Ρήγος θα βάλει την υπογραφή του και θα έχει τη σκηνοθετική επιμέλεια στην ελληνική εμφάνιση. Όταν το ακούσαμε, σκεφτήκαμε ότι θα έχει εμβληματικά εικαστικά, θα έχει χορευτές, ότι θα είναι ένα μαξιμαλιστικό σκηνικό. Όχι, γράψτε ένα μεγάλο όχι», ανέφερε η εκπομπή.

Σκηνοθέτης της εμφάνισης θα είναι ο Κωνσταντίνος Ρήγος, με την εκπομπή να σημειώνει: «Η σκηνοθετική προσέγγιση που αποφάσισε να δώσει ο Κωνσταντίνος Ρήγος θα είναι απόλυτα μίνιμαλ. Επάνω στη σκηνή θα βρίσκεται μόνο ο Βίκτωρας και κανένας άλλος. Δεν θα υπάρχουν φωνητικά, θα ακούμε μόνο τη φωνή του Βίκτωρα, τίποτα από πίσω, καμία βοήθεια. Τελείως μόνος του. Δεν θα υπάρχουν χορευτές και δεν θα υπάρχει καν η κιθάρα του. Θα είναι τελείως μόνος του και ο λόγος, σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Ρήγο, είναι για να δώσουμε έμφαση μοναδική στον Έλληνα τραγουδιστή που στέλνουμε φέτος».

Τέλος, το ρεπορτάζ της εκπομπής ανέφερε πως το ελληνικό καλοκαίρι θα είναι το κυρίαρχο θέμα στην εμφάνιση του 16χρονου: «Υπάρχει ένα στοιχείο, το οποίο θα είναι το κόνσεπτ, το οποίο θα ακολουθεί την εμφάνιση του Βίκτωρα. Και το στοιχείο είναι το ελληνικό καλοκαίρι. Όλα τα χρώματα και όλη η σκηνή της Eurovision 2023 θα είναι προσαρμοσμένη στο ελληνικό καλοκαίρι».

Δείτε το video: