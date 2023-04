Βρισκόμαστε έναν μήνα πριν τη διεξαγωγή του μεγάλου τελικού της Eurovision, με τα επιτελεία των 37 χωρών που θα διαγωνιστούν να προετοιμάζονται πυρετωδώς για τις πρόβες στη σκηνή του Λίβερπουλ που αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές Μαΐου.

Αναφορικά με τους συμμετέχοντες, η Σουηδία παραμένει το απόλυτο φαβορί, με τη Loreen να επιστρέφει μετά από 11 χρόνια για να πάρει τη νίκη, όπως είχε κάνει και το Μπακού, προκειμένου η σκανδιναβική χώρα να φτάσει τις επτά νίκες στον διαγωνισμό και να πιάσει την Ιρλανδία στην κορυφή.

Σταθερά δεύτερη βρίσκεται η Φινλανδία, με τον εκκεντρικό Käärijä να φαντάζει ο μοναδικός που μπορεί να στερήσει από τη Loreen τη νίκη. Την πρώτη πεντάδα στα στοιχήματα συμπληρώνουν κατά σειρά η Ουκρανία, η Ισπανία και η Νορβηγία.

Όσον αφορά την Ελλάδα και τον Victor Vernicos με το τραγούδι What They Say, τα μέχρι στιγμής προγνωστικά μάς τοποθετούν στην 28η θέση, ενώ τέσσερις θέσεις ψηλότερα βρίσκεται η Κύπρος με τον Andrew Lambrou και το Break a Broken Heart.