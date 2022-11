Αν δηλώνετε σπιτόγατοι και η ιδέα του φθινοπώρου με τις πιο χαμηλές θερμοκρασίες, τις χουχουλιάρικες κουβέρτες στον καναπέ, τα αρωματικά κεριά που σιγοκαίνε και μια ολοκαίνουρια τηλεοπτική σειρά στην αγαπημένη σας streaming πλατφόρμα αποτελεί το ιδανικότερο σενάριο για τα βράδια που έρχονται, τότε εστιάστε σε κάποιες από τις σειρές που ακολουθούν, για να δείτε ποιες είναι οι πιο δημοφιλείς νέες φθινοπωρινές σειρές που έρχονται στην τηλεόρασή σας (ή στο laptop σας) αυτό το φθινόπωρο.

Shantaram- Apple TV+

Η νέα σειρά Shantaram της Apple TV+, βασίζεται στο μπεστ σέλερ του Γκρέγκορι Ντέιβιντ Ρόμπερτς του 2003 για έναν Αυστραλό ληστή τραπεζών που καταζητείται στη Βομβάη. Αν και διάφορες διασκευές του μυθιστορήματος βρίσκονται στα σκαριά εδώ και χρόνια, σύμφωνα με τη Vogue, το τρέιλερ της σειράς δίνει αρκετά μεταφορικά στοιχεία, αλλά και σκληρά σκηνικά.

Ατραξιόν της σειράς ο Charlie Hunnam, ένας Άγγλος καρδιοκατακτητής ηθοποιός, γνωστός από τη σειρά μηχανόβιων Sons of Anarchy, ο οποίος έχει κάνει εμφανίσεις σε indie ταινίες όπως το The Lost City of Z και το The True History of the Kelly Gang. Το νουάρ θρίλερ που μεταφέρεται στη μικρή οθόνη διαδραματίζεται στη δεκαετία του 1980.

Fleishman Is In Trouble- FX και Hulu

Το αγαπημένο μυθιστόρημα της Taffy Brodesser-Akner παίρνει τη μορφή τηλεοπτικής σειράς σε αυτή τη διασκευή του FX, Fleishman Is In Trouble, με πρωταγωνιστές τον Jesse Eisenberg ως Toby Fleishman και την Claire Daines. Αναλύοντας την αγάπη, τον γάμο και τη φιλοδοξία, η σειρά δίνει μια αίσθηση του πόσο εύθραυστες είναι οι δομές της οικογένειας αλλά και η έννοια της ευθύνης όταν κάτι αρχίζει να μην δείχνει τόσο ιδανικό. Με φόντο τα ακίνητα του Μανχάταν, η σειρά αποτελεί μια απολαυστική περιήγηση στο σύγχρονο άγχος.

Welcome to Chippendales- Hulu

Η ιστορία καταγωγής του Somen «Steve» Banerjee, του Ινδού μετανάστη που έφτασε να ιδρύσει την αυτοκρατορία των Chippendales για το ανδρικό στριπτίζ παίρνει σάρκα και οστά στη μικρή οθόνη. Το Hulu, λοιπόν, έδωσε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στον Kumail Nanjiani σε ένα έπος αληθινών εγκλημάτων που διαθέτει άφθονο σεξ, ναρκωτικά και φόνους για να σας κρατήσει καθηλωμένους.

Wednesday- Netflix

H νέα εκδοχή της Οικογένειας Άνταμς, με πρωταγωνίστρια την Jenna Ortega στον ρόλο της ομώνυμης έφηβης πλέον, που έχει εμμονή με τον θάνατο και όλα τα πράγματα που σχετίζονται με τον τρόμο κάνει πρεμιέρα στις 23 Νοεμβρίου. Η πρώτη σεζόν των οκτώ επεισοδίων της σειράς θα επικεντρωθεί στα χρόνια της Wednesday Addams ως μαθήτριας στην Ακαδημία Nevermore, ενώ προσπαθεί να ισορροπήσει τα ψυχικά της χαρίσματα με τη σχολική ζωή -και να λύσει το όργιο δολοφονιών που τρομοκρατεί την πόλη της.