Το μυθιστόρημα 12χρονης από τη Ρουμανία και το μάθημα θάρρους σε δύσκολους καιρούς

Σε ηλικία 10 ετών έγραψε το πρώτο της βιβλίο με ποιήματα. Δύο χρόνια μετά το πρώτο της εγχείρημα, η 12χρονη πλέον Σόνια Μάρτα έχει συναντήσει σε όλη τη Ρουμανία χιλιάδες παιδιά και ενήλικες και «επανασυστήνεται» στο αναγνωστικό κοινό με ένα μυθιστόρημα που έχει ήρωα έναν αστροναύτη, ο οποίος παραδίδει «μαθήματα» θάρρους, ελπίδας και αισιοδοξίας, σε δύσκολες καταστάσεις, όπως αυτήν που έχει διαμορφωθεί εξαιτίας της πανδημίας της COVID-19.

Η νεαρή Σόνια εγκαινιάζει, με το μυθιστόρημα «The Rapping Astronaut», το οποίο κυκλοφορεί στην αγγλική γλώσσα, μία σειρά βιβλίων που έχουν στο επίκεντρό τους τις κοινές ανησυχίες των ανθρώπων όπου κι αν βρίσκονται, όπως σημειώνει το ΑΜΠΕ. «Ο ήρωας των βιβλίων φέρει χαρακτηριστικά της καθημερινότητας που συναντούμε και βιώνουμε όλοι, ακόμα και των πιο επώδυνων καταστάσεων που μας κάνουν να νιώθουμε ευάλωτοι, όπως η πανδημία του κορονοϊού» αναφέρεται σε ανακοίνωση που δημοσιεύουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Την εικονογράφηση του μυθιστορήματος έκανε η απόφοιτη της Σχολής Καλών Τεχνών του Βουκουρεστίου Ιοάνα Ρούσου.

