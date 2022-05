Και blockbuster έχει, και σινεφίλ έχει, και ταινίες που διακρίθηκαν στα μεγάλα φεστιβάλ έχει, και τι δεν έχει φέτος το καλάθι των θερινών σινεμά. Από νοσταλγικό reunion του Top Gun με τον Tom Cruise και τον Val Kilmer ακριβώς 36 χρόνια μετά την πρώτη ταινία Top Gun του 1986, ακόμα πιο εφετζίδικο reunion του Jurassic Park, νέο επεισόδιο Thor με εξίσου χρυσό καστ – Chris Hemsworth, Natalie Portman και Christian Bale- μέχρι βιογραφία του βασιλιά Elvis Priesley με την υπογραφή του Baz Luhrmann -γνωστός από το Moulin Rouge- αλλά και ταινία για τη ζωή της πριγκίπισσας Diana με την Kristen Stewart η οποία προτάθηκε για το πρώτο της Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου.

Η αλήθεια είναι πως σπάνια οι θερινοί κινηματογράφοι ξεκίνησαν τη σεζόν με τόσο «βαρύ πυροβολικό». Την ίδια στιγμή, βρισκόμαστε στο πρώτο ελεύθερο (τηρουμένων των αναλογιών) από τους περιορισμούς της πανδημίας, καλοκαίρι. Και όσο και αν επί δυόμιση σχεδόν χρόνια μας «ρούφηξαν» καναπέδες και κρεβάτια να χαζεύουμε σε μια streaming πλατφόρμα, τα θερινά με την μακρά παράδοση, με τον ισχυρό χαρακτήρα τους και τη μεγάλη αγάπη που τρέφει για αυτά ο Έλληνας, μας περιμένουν τώρα να καθίσουμε σε καρέκλες σκηνοθέτη, με μια μπύρα στο χέρι. Αλήθεια, νιώθουν τόσο χαρούμενοι και οι ίδιοι οι αιθουσάρχες;

Ο Ηλίας Γεωργιόπουλος, ιδιοκτήτης του χειμερινού «Δαναού» αλλά και του «Άνεσις» στους Αμπελόκηπους, ένας νέας γενιάς, πολύ σύγχρονος θερινός κινηματογράφος και έντονα «αστικός» αφού η ταράτσα του βρίσκεται «σφηνωμένη» ανάμεσα σε δύο πολυκατοικίες, επιβεβαιώνει το καλό κλίμα που πνέει πάνω από τα θερινά σινεμά.

Ο θερινός κινηματογράφος Άνεσις

Ο ίδιος λέει τα εξής στο Newsbeast: «Ξεκινήσαμε στις 5 Μαΐου με την ταινία της Marvel, “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”. Θα έλεγα ότι η δοκιμή μας αυτή ήταν μάλλον χλιαρή αφού μας τα χάλασε ο καιρός, ο οποίος φέτος επέμεινε πολύ χειμωνιάτικα και ακόμα επιμείνει. Είμαστε ακόμα με κουβερτούλες και με ελαφριά μπουφάν. Το κλίμα όμως είναι πολύ θετικό. Είναι η πρώτη φορά μέσα στην πανδημία που μπορούμε να λειτουργούμε με πληρότητα 100% και χωρίς το κοινό να φοράει μάσκες, παίζοντας ταινίες Α’ προβολής. Είναι πολλά τα θετικά δηλαδή.

Και την ίδια στιγμή ακούμε τον κόσμο να μας λέει: “δεν πήγα σινεμά τον χειμώνα επειδή δεν μου άρεσε μέσα στον κορονοϊό να κάθομαι με μάσκα μέσα σε ένα κλειστό χώρο, αλλά θα πάω πολύ αυτό το καλοκαίρι”».

Ηλίας Γεωργιόπουλος

Ισχυρή αξία για τον Έλληνα το θερινό σινεμά

Ο κος Γεωργιόπουλος μας λέει σε αυτό το σημείο πως η αισιοδοξία που πνέει πάνω από τα ελληνικά θερινά σινεμά έχει σε μεγάλο βαθμό να κάνει και με το γεγονός πως ο κόσμος διψάει πραγματικά να θυμηθεί πως ήταν η ζωή μας πριν την πανδημία. «Και όσον αφορά τα θερινά, όπως λέμε οι άνθρωποι της πιάτσας, ο κόσμος δεν έρχεται τόσο για το φιλμ, αλλά για την βόλτα, το τσιγάρο, την μπύρα» εξηγεί ο ίδιος και συνεχίζει: «Η ταινία μπαίνει σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με το πως αποφασίζει ο κόσμος τον χειμώνα. Βέβαια, κονταροχτυπιόμαστε ολοένα και περισσότερο με τις streaming πλατφόρμες περιεχομένου, τώρα θα έρθουν και αυτές της Disney και της HBO. Απέκτησαν ισχυρές συνήθειες οι Έλληνες μέσα στην πανδημία και πρέπει να πιάσουμε το νήμα από την αρχή».

Το trailer της ταινίας ELVIS του Baz Luhrmann που θα προβληθεί φέτος στα ελληνικά θερινά σινεμά

«Και ξέρουμε πως την ίδια στιγμή ο κόσμος είναι πολύ πιεσμένος και από την ακρίβεια. Γι’ αυτό και δεν κάναμε αυξήσεις στα εισιτήρια αλλά και στα προϊόντα του bar. Στον κινηματογράφο μας και φέτος το εισιτήριο κοστίζει 8 ευρώ και για τις ειδικές κατηγορίες (άνω των 65 ετών και παιδικό) θα είναι 6,50 ευρώ. Κάθε Τετάρτη το εισιτήριο θα κοστίζει 5 ευρώ. Η πιο οικονομική μπίρα ξεκινάει από 2 ευρώ και κάποιος μπορεί να επιλέξει από 10 διαφορετικές ετικέτες».

Αγαπημένη συνηθεία για τους Έλληνες τα θερινά σινεμά/ φωτό αρχείου

«Για τους αιθουσάρχες, το θερινό σινεμά είναι το αγαπημένο μας παιδί»

Χαρούμενος με την ελευθερία που θα ζήσει φέτος το καλοκαίρι ο χώρος των θερινών σινεμά είναι και ο Γιώργος Καραδήμας, ένας από τους πιο παλιούς παίκτες στο χώρο του κινηματογράφου στην Ελλάδα, ιδιοκτήτης ανάμεσα σε άλλα του θερινού σινεμά «Μαργαρίτα» στο Χαλάνδρι.

Ο συγκεκριμένος είναι πραγματικά ένα στολίδι των βορείων προαστίων αφού βρίσκεται σε ένα καταπράσινο κήπο. Το σινεμά στέκει «περήφανο» στη θέση του από το 1967 ενώ έχει κριθεί διατηρητέο Πολιτιστικό Μνημείο.

Σινέ Μαργαρίτα/ φωτό: αρχείο Γιώργου Καραδήμα

Ο κος Καραδήμας είχε εξίσου ενδιαφέροντα πράγματα να μας πει για τις προσδοκίες των ανθρώπων που κρατούν ζωντανά τα θερινά σινεμά. – «Τόσο οι ιδιοκτήτες κινηματογράφων όσο και οι διανομείς ταινιών ερχόμαστε από μια πολύ δύσκολη παρατεταμένη περίοδο. Επί δύο χρόνια, οι χειμερινοί κινηματογράφοι σχεδόν φυτοζωούσαν ενώ οι θερινοί τα πήγαιναν καλύτερα μεν, αλλά και αυτοί υποτονικά για τις δυνατότητες τους, εξ’ αιτίας των δεσμεύσεων της πανδημίας. Τον χειμώνα που μας πέρασε οι αίθουσες λειτούργησαν με μεγάλη ζημιά για εμάς. Παίζαμε μια ταινία για 10 και 20 άτομα ακόμα και τα Σαββατοκύριακα. Ποιος ήθελε να βλέπει μια ταινία σε κλειστό χώρο φορώντας μάσκα επί μιάμιση ώρα;»

Η ταινία Spencer, βασισμένη στη ζωή της Diana επίσης θα παίξει σε Α’ Προβολή στην Ελλάδα στα θερινά σινεμά

«Όμως, καλοκαίρι στην Ελλάδα σημαίνει και θερινό. Όχι βέβαια ότι δεν υπάρχουν ακόμα προβλήματα, νέα προβλήματα αυτή τη φορά. Μιλάω για τη λιτότητα και τους πανάκριβους λογαριασμούς. Μόλις καταλάγιασε ο κορονοϊός ήρθαν τα υπερβολικά ποσά των λογαριασμών, τα οποία γονάτισαν πολλούς αιθουσάρχες που κλήθηκαν να πληρώσουν 3.000 και 4.000 ευρώ λογαριασμούς ρεύματος. Αν δε ο αιθουσάρχης νοικιάζει το χώρο και δεν είναι ο ιδιοκτήτης τότε τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα δεδομένου ότι υπάρχει και το ενοίκιο της διανομής. To καλό είναι πως το θερινό σινεμά δεν έχει τόσο μεγάλα λειτουργικά έξοδα».

Με πλούσιο πρόγραμμα και χωρίς περιορισμούς λόγ πανδημίας θα λειτουργήσουν αυτό το καλοκαίρι τα θερινά σινεμά/ φωτό: αρχείου

«Και ξέρετε, για όλους μας τους επαγγελματίες του χώρου, το θερινό σινεμά είναι το αγαπημένο μας παιδί. Ακόμα και πέρυσι και πρόπερσι που οι συνθήκες ήταν περιοριστικές, και πάλι, δεν τα πήγαν άσχημα τα θερινά. Ζούμε σε μια χώρα που ο κόσμος έχει μάθει να βγαίνει έξω, να επιλέγει μια ωραία ταινία, να επιλέγει τον κινηματογράφο που του αρέσει και τον βολεύει, να απολαμβάνει εκεί την μπύρα του, όλο αυτό το πακέτο. Όσο για την “Μαργαρίτα”, θα ξεκινήσουμε στις 26 Μαΐου με την σινεφίλ ταινία “Ανάμεσα σε δύο κόσμους” με την Zyliet Binos».