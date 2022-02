Τo Netflix συνεχίζει να μας δίνει μία πληθώρα σειρών όλων των ειδών και μέσα από αυτή την στρατηγική βλέπει ποιες σειρές ευχαριστούν το κοινό και ποιες όχι. Με την πρεμιέρα της νέας κατασκοπικής-επιστημονικής φαντασίας σειράς, In from the Cold, το Netflix δοκιμάζει την τύχη του στο συγκεκριμένο είδος, το οποίο σίγουρα θα σας θυμίσει σειρές τύπου Alias ή ακόμη και ταινίες όπως το Black Widow. Η σειρά αποτελεί μία δημιουργία του Adam Glass, ο οποίος είχε συμμετάσχει σαν σεναριογράφος αλλά και executive producer στο Supernatural για 5 χρόνια.

Η υπόθεση της σειράς επικεντρώνεται στην Jenny Franklin (Margarita Levieva) μία μητέρα, η οποία συνοδεύει την κόρη της Rebecca (Lydia Fleming) στο παγκόσμιο πρωτάθλημα πατινάζ στην Μαδρίτη. Εκεί η CIA απαγάγει την Jenny, ισχυριζόμενη ότι είναι μία πρώην Ρωσίδα κατάσκοπος με το ψευδώνυμο The Whisper. Όταν ο πράκτορας Chauncey (Cillian O’Sullivan) την πληροφορεί για μία σειρά φόνων που έγιναν στην Μαδρίτη και την εκβιάζει να συνεργαστεί μαζί τους, η Jenny αποκαλύπτει την ταυτότητα της και αναγκάζεται να τον βοηθήσει προκειμένου να βρουν ποιος κρύβεται πίσω από τους φόνους. Μέσα από τα 8 επεισόδια της σειράς αρχίζουμε και ανακαλύπτουμε τις ικανότητες της Jenny αλλά παράλληλα εξερευνούμε και το παρελθόν της στην Μόσχα κατά την διάρκεια του ’90.

Σεναριακά η σειρά δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο και οι διάλογοι σε πολλά σημεία είναι αρκετά πρόχεροι και πολλές φορές μπορεί να αναρωτηθείτε αν όντως στην πραγματικότητα οι άνθρωποι μιλούν με αυτόν τον τρόπο. Λόγω του μέτριου σεναρίου, οι ερμηνείες θα έλεγα είναι αρκετά μέτριες με την Margarita Levieva να ξεχωρίζει στον ρόλο της Jenny. Από την άλλη οι σκηνές δράσης είναι σίγουρα κάτι το οποίο θα απολαύσετε στην σειρά και βελτιώνονται σε κάθε επεισόδιο παρά το γεγονός ότι θα ήθελα ίσως καλύτερη μουσική επένδυση στις συγκεκριμένες σκηνές,. Tα flashbacks με την νεαρή Jenny, την οποία υποδύεται η Stasya Miloslavskaya ήταν ένα ακόμη θετικό στοιχείο της σειράς, καθώς μας επέτρεψε να εξερευνήσουμε μία διαφορετική πτυχή της Jenny ενώ παράλληλα ο τρόπος με τον οποίο απεικονίζεται αισθητικά η Ρωσία του ’90 είναι ένα ακόμη συν στην συνολική εικόνα της σειράς.

Η άποψη του lordoftheseries.gr

To In from the Cold είναι μία μέτρια κατασκοπική σειρά η οποία σίγουρα προσφέρει ικανοποιητικές σκηνές δράσης αλλά δυστυχώς σεναριακά δεν καταφέρνει να ικανοποιήσει. Αν ψάχνετε να δείτε μία σειρά, στην οποία δεν σας ενδιαφέρει τόσο πολύ το σενάριο αξίζει να τις δώσετε μία ευκαιρία. Από την άλλη η σειρά σίγουρα θα μπορούσε να έιχε κάνει καλύτερη όσον αφορά την συνοχή της ιστορίας, δινόντας μας παράλληλα και ορισμένες επιπλέον απαντήσεις για το τι έχει συμβεί με ορισμένους χαρακτήρες. Το φινάλε της σειράς σίγουρα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για μία 2η σεζόν, το οποίο ίσως να εξηγεί και το γεγονός ότι πολλά ερωτήματα έμειναν αναπάντητα.