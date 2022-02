Η νέα μίνι σειρά του Netflix με τον μακροσκελή τίτλο «The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window» που αποτελεί και αυτός μέρος της εκκεντρικότητάς της, είναι εδώ και συναρπάζει με το ιδιαίτερο ύφος της.

Yπόθεση

Πρωταγωνίστρια στο The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window είναι η Kristen Bell στο ρόλο της Anna. Η Anna, που θα την αγαπήσετε, πενθεί το θάνατο της κόρης της και ακολούθως το τέλος του γάμου της. Δεινή κρασοπότης, οι μέρες της είναι πληκτικές. Μέχρι που ο εμφανίσιμος Neil μετακομίζει στο απέναντι σπίτι. Η Anna γίνεται εμμονική, καθώς πιστεύει ότι είδε ένα φόνο. Δεδομένων όμως των καταχρήσεών της, ελάχιστοι την πιστεύουν. Έτσι, η Anna γίνεται ντετέκτιβ, προσπαθώντας να εξιχνιάσει το έγκλημα.

Ερμηνείες και χαρακτήρες

Με την Kristen Bell στο πρωταγωνιστικό ρόλο, ήδη η ευχάριστη παρακολούθηση της σειράς είναι εγγυημένη. Το καστ συμπληρώνουν οι Tom Riley, Mary Holland, Shelley Hennig, Cameron Britton και Benjamin Levy Aguilar με αρκετά καλές ερμηνείες. Επίσης συμμετέχει και ο Michael Ealy, αλλά όχι στο βαθμό που θα θέλαμε. Τέλος, υπάρχει ένα cameo, που αναμφίβολα θα λατρέψετε.

Η άποψη του Lordoftheseries.gr



Η σειρά συνδυάζει μαύρο χιούμορ και κωμωδία και είναι αρκετά καθηλωτική, αν και μικρή σε διάρκεια. Το σενάριο καθαυτό ίσως να μην είναι το πιο πρωτότυπο. Αλλά, σίγουρα αξίζει να το δείτε. Η πλοκή εκτυλίσσεται περισσότερο σ’ ένα ύφος horror/thriller, με το σενάριο και το καστ να προσθέτουν χαρακτηριστικά μαύρης κωμωδίας. Αναμφίβολα, η σειρά είναι άνετα ιδανική για το επόμενο binge-watch σας.

Η μίνι σειρά The Woman in the House Across the Street From the Girl in the Window είναι αστεία και ιδιόρρυθμη. Ο χρόνος θα δείξει, αν μιλάμε για μια από τις αξιομνημόνευτες σειρές του 2022.