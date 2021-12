A Journal for Jordan: Η ιστορία των γονιών ενός μωρού – Ο πατέρας θα το συναντούσε μόνο μία φορά πριν σκοτωθεί στο Ιράκ Η ταινία βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα - A Journal for Jordan: A Story of Love and Honor της Dana Canedy