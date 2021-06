Οι Ταινίες με τις οποίες Μεγαλώσαμε: Η νοσταλγική σειρά επιστρέφει τον Ιούλιο στο Netflix

Το The Movies That Made Us επιστρέφει τον Ιούλιο για τη δεύτερη σεζόν του, κάνοντας τις καρδιές των κινηματογραφόφιλων να αγαλλιάσουν.

Η νέα σεζόν θα επιλέξει ξανά 4 λατρεμένες ταινίες του παρελθόντος και θα τις «ξεκοκαλίσει», παραδίδοντάς μας ό,τι πρέπει και δεν πρέπει να ξέρουμε γι’ αυτές…

Four new movies to be dissected in #TheMoviesThatMadeUs season 2 coming to Netflix globally in July!https://t.co/ElmkdmALoq pic.twitter.com/GO2kFbxi9O — What's on Netflix (@whatonnetflix) June 25, 2021

Όποιος δεν έχει δει ποτέ το The Movies That Made Us, που προέρχεται από την ίδια δημιουργική ομάδα του The Toys That Made Us (τρεις σεζόν στο Netflix), είναι μια ακραία εθιστική σειρά που κλείνει το μάτι στον σινεφίλ.

Κάθε επεισόδιο επιλέγει μια παλιά επιτυχία του Χόλιγουντ και συμπληρώνει τα κομμάτια της, από τη σύλληψη της ιδέας και την παραγωγή της ταινίας ως συνεντεύξεις με τους συντελεστές και παρασκηνιακό υλικό.

Ο πρώτος κύκλος είχε Home Alone (Μόνος στο Σπίτι), Ghostbusters, Dirty Dancing και Die Hard (Πολύ Σκληρός για να Πεθάνει).

Ο δεύτερος, που ξεκίνησε την παραγωγή του από τον Φεβρουάριο του 2020, θα μας ταξιδέψει πίσω στο Jurassic Park (1993) του Στίβεν Σπίλμπεργκ, το Back to the Future (1985) του Ρόμπερτ Ζεμέκις, το Pretty Woman (1990) του Γκάρι Μάρσαλ (με την Τζούλια Ρόμπερτς) και το Forrest Gump (1994) του Ζεμέκις.

Άλλα 4 απολαυστικά επεισόδια για τα αγαπημένα μας και κλασικά πια blockbusters κάνουν πρεμιέρα στις 21 Ιουλίου 2021, γεμίζοντας το καλοκαίρι σινεμά. Μπροστά και πίσω από τις κάμερες…