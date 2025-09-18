Οι Iron Maiden, η θρυλική χέβι μέταλ μπάντα από τη Βρετανία, επιστρέφουν στην Ελλάδα για μια συναυλία.

Μάλιστα, η συναυλία στην Αθήνα, που θα γίνει στο ΟΑΚΑ στις 23 Μαΐου, είναι η πρώτη στάση του συγκροτήματος στην ευρωπαϊκή πεδιοδεία του.

Σημειώνεται πως το συγκρότημα κλείνει φέτος τα 50 χρόνια από την ίδρυσή του.

Οι Iron Maiden ανακοίνωσαν τις πρώτες συναυλίες του προγράμματός τους για το 2026, ξεκινώντας με μια καλοκαιρινή επιστροφή στην Ευρώπη, όπου θα εμφανιστούν κυρίως σε φεστιβάλ αλλά και σε στάδια σε χώρες και περιοχές που δεν θα επισκεφτούν το 2025. Περισσότερες ημερομηνίες για τον υπόλοιπο κόσμο θα ανακοινωθούν αργότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της μπάντας.

Οι πρώτες ευρωπαϊκές ημερομηνίες έχουν ήδη ανακοινωθεί, με περισσότερες εμφανίσεις σε φεστιβάλ να προστίθενται σύντομα. Το συγκρότημα ξεκαθαρίζει ότι το 2027 δεν θα πραγματοποιηθούν συναυλίες.