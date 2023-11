Από τις πιο δημοφιλείς πιάτσες στο κέντρο της Αθήνας, το Μοναστηράκι, η Πλάκα και του Ψυρρή έχουν προτάσεις για όλα τα γούστα.

Από εκλεκτά wine bar και εναλλακτικά cafe- bar, μέχρι ονειρικές ταράτσες με θέα που κόβει την ανάσα και πιο ψαγμένες προτάσεις για όσους αναζητάνε κάτι πιο ιδιαίτερο.

Warehouse CO2

Το αδερφάκι του πολυαγαπημένου Warehouse στα Εξάρχεια, βρίσκεται μεταξύ Συντάγματος και Πλάκας (Υπερείδου 1) και ξεχωρίζει για τη μεγάλη ποικιλία σε αφρώδη by the glass και σε μπουκάλι από τον παγκόσμιο αμπελώνα. Στις επιλογές σας αφρώδη και ημι-αφρώδη κρασιά από τον αμπελώνα της Ελλάδας, Prosecco, Moscato d’Asti και Franciacorta από την Ιταλία, Cava από την Ισπανία, σαμπάνιες από τη Γαλλία, αλλά και αφρώδη με λιγότερο αναμενόμενη προέλευση, όπως η Αγγλία και η Τασμανία. Τα «ήσυχα» κρασιά (still wines) παραμένουν στη λίστα και στο νέο Warehouse CO2 αλλά τα βρίσκετε σε πιο ιδιαίτερες εκδοχές, όπως magnum φιάλες, vintage ετικέτες και βραβευμένες χρονιές.

Juan Rodriguez

Με εντυπωσιακό design αποικιακού στυλ το Juan Rodriquez προστέθηκε στο δυναμικό του Ψυρρή (Παλλάδος 3), για να δώσει εξωτικό χαρακτήρα στις εξόδους των αθηναίων. Παντρέματα γεύσεων με εκλεκτά cocktails σε ένα bar βγαλμένο από άλλη εποχή, σε αυτόν τον «θησαυρό» σε μια από τις καθιερωμένες γειτονιές της Αθήνας. Η διακόσμηση, αδιαμφισβήτητα, είναι η απόλυτη πρωταγωνίστρια, ενώ τα πάντα είναι φτιαγμένα στο χέρι – από τους πολυελαίους μέχρι τους ξύλινους ζωγραφισμένους τοίχους και τους φοίνικες.

Six D.O.G.S

Ο πολυεπίπεδος κήπος του αγαπημένου Six D.O.G.S (Αβραμιώτου 6-8) στο Μονταστηράκι, με τη χαριτωμένη neon πινακίδα του να οδηγεί τους περαστικούς στο βάθος του, είναι καθημερινά, χειμώνα-καλοκαίρι, γεμάτος. Μετά από μια βόλτα στην Ερμού και στα πέριξ, μπορείτε να καθίσετε εδώ για καφέ, ποτό ή γλυκό, ανάλογα με τα κέφια. Σε όσα πρέπει να δοκιμάσετε, επίσης, και τα εμπνευσμένα cocktails του. Ο χώρος κερδίζει τις εντυπώσεις με τη χαλαρή ατμόσφαιρά του.

City Zen

Στα αδιαμφισβήτητα δυνατά «χαρτιά» του, που μας κάνουν να το επιλέγουμε ξανά και ξανά, η εκπληκτική open air ταράτσα του, απ’ όπου η θέα στην Ακρόπολη είναι απρόσκοπτη και μαγευτική. Λειτουργεί όλο το χρόνο, πάντα καιρού επιτρέποντος, ενώ στα συν του συγκαταλέγεται το μπαλκόνι περιμετρικά του εσωτερικού του χώρου.

Το all day bar-restaurant, επί της Μητροπόλεως (νο 80), σχεδόν έξω από το σταθμό στο Μοναστηράκι, με την οικεία ατμόσφαιρα και τη ρετρό αισθητική αποτελεί ιδανική επιλογή για καφέ, φαγητό και ποτό οποιαδήποτε ώρα της ημέρας.