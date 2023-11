Κυκλοφόρησε το νέο video clip των Beatles που αφορά το ανέκδοτο τραγούδι Now And Then που δημιουργήθηκε χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη, με τους εκλιπόντες Τζον Λένον και Τζορτζ Χάρισον να έχουν «αναστηθεί» για τις ανάγκες του βίντεο.

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε CGI για να βρεθούν δίπλα στους Πολ Μακάρτνεϊ και Ρίνγκο Σταρ, με το κλιπ μέσα σε λιγότερο από έξι ώρες να ξεπερνάει τις 3 εκατομμύρια προβολές.

Σημειώνεται, ότι το τραγούδι Now and Then βασίζεται σε μια ηχογράφηση που είχε κάνει τη δεκαετία του 1970 ο Τζον Λένον, την οποία έδωσε το 1994 στα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος η χήρα του, η Γιόκο Όνο. Η ηχογράφηση αυτή ήταν πλήρης (με φωνή και πιάνο), αλλά όχι τόσο καλής ποιότητας ώστε να κυκλοφορήσει.