Ο Τζορτζ Ράσελ με Mercedes ήταν ο νικητής στο γκραν πρι της Formula 1 στη Σιγκαπούρη, αφήνοντας πίσω του τον Μαξ Φερστάπεν, με τη McLaren, παράλληλα, να στέφεται παγκόσμια πρωταθλήτρια στους κατασκευαστές.

Ο Ράσελ είχε εξασφαλίσει την pole position στις κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου (4/10) και ήταν εξαιρετικός στον αγώνα, όπως και η στρατηγική της ομάδας του, με αποτέλεσμα να μη χάσει ποτέ την 1η θέση και να πάρει την 5η νίκη της καριέρας του.

Πίσω του, στη 2η θέση, τερμάτισε ο Φερστάπεν που έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε, με τον Νόρις να ανεβαίνει στο βάθρο ως 3ος και τον Πιάστρι να ακολουθεί στην 4η θέση. Έτσι, η McLaren εξασφάλισε και μαθηματικά τον τίτλο στους κατασκευαστές.

McLAREN ARE THE 2025 CONSTRUCTORS' CHAMPIONS! 👏



In a class of their own 👑#F1 pic.twitter.com/rHrd7jOmsK — Formula 1 (@F1) October 5, 2025

Από εκεί και πέρα, στην 5η θέση τερμάτισε ο Αντονέλι με Mercedes, στην 6η ο Λεκλέρ με Ferrari, στη 7η ο Χάμιλτον επίσης με Ferrari, στην 8η ο Αλόνσο με Άστον Μάρτιν, στην 9η ο Μπέρμαν της Χάας και στη 10η ο Σάινθ με Williams.