Ο Λάντο Νόρις ήταν πιο γρήγορος από όλους στις κατατακτήριες δοκιμές για το γκραν πρι της Formula 1 στην Αυστρία και πήρε την pole position, αφήνοντας στη 2η θέση τον Σαρλ Λεκλέρ και στην 3η τον Όσκαρ Πιάστρι.

Ο οδηγός της McLaren έκανε 1:03.971, χρόνος που του εξασφάλισε άνετα την 1η θέση καθώς οι υπόλοιποι δεν μπορούν να κινηθούν στον ρυθμό του.

Ο Λεκλέρ, ο οποίος ακολούθησε στη 2η θέση, ήταν πιο αργός κατά 0,521, με τον Πιάστρι να ακολουθεί στην 3η και τον Χάμιλτον να είναι στην 4η.

Από εκεί και πέρα, από την 5η θέση θα αρχίσει στον αγώνα της Κυριακής (28/6) ο Ράσελ, στην 6η θα είναι ο Λόουσον, στην 7η ο Φερστάπεν, στην 8η ο Μπορτολέτο, στην 9η ο Αντονέλι και στη 10η ο Γκασλί.

Q3 CLASSIFICATION



