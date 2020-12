Κίνα: Άνδρας μαχαίρωσε και σκότωσε επτά άτομα

Ένας άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι σκότωσε επτά ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους τόσους, σε μια μικρή πόλη της βορειοανατολικής Κίνας, μετέδωσε το πρακτορείο Xinhua.

Τα κίνητρα του δράστη παραμένουν ακόμη άγνωστα. Η επίθεση σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, στους δρόμους της πόλης Καϊγουάν, στην επαρχία Λιαονίνγκ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, ο άνδρας που επιτέθηκε αδιακρίτως εναντίον των περαστικών, συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα από αστυνομικούς έξω από ένα χαμάμ.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση, ανέφερε η Υπηρεσία Δημόσιας Ασφάλειας της Καϊγουάν, σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Weibo.

