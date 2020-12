Ο βήχας του Μπάιντεν ανησύχησε πολλούς στα social media: «Πιες λίγο νερό Τζο, μας τρομάζεις»

Ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν επιμένει ότι πρόκειται για ένα απλό κρυολόγημα, πολλοί χρήστες των social media όμως φαίνεται πως ανησυχούν μετά την ομιλία του το βράδυ της Δευτέρας, αφότου το εκλεκτορικό σώμα επικύρωσε τη νίκη του.

Ο Μπάιντεν σταμάτησε αρκετές φορές την ομιλία του για να καθαρίσει τον λαιμό του στη διάρκεια της ομιλίας στο Ντέλαγουερ.

«Πιες λίγο νερό Τζο, μας τρομάζεις» έγραψε ένας χρήστης του Twitter, ενώ ένας άλλος αναρωτήθηκε αν χρειάζεται να κάνει τεστ για τον κορονοϊό.

Μετά την ομιλία ο Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν επέμεινε πως για όλα έφταιγε ένα ασήμαντο κρυολόγημα. «Ευχαριστώ, έχω κρυώσει λίγο», ανέφερε.

Joe Biden had a hard time delivering his speech with a throat problem. He would have been wise to say he will look into election fraud allegations to reassure angry voters. He did not. Lost opportunity. Best news analysis on https://t.co/rryWmyXe7C.

— Bill O'Reilly (@BillOReilly) December 15, 2020