Οι πρώτες εικόνες από το σημείο όπου αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στο Λονδίνο

Ένα αυτοκίνητο χτύπησε πεζούς που περπατούσαν σε πεζοδρόμιο στο ανατολικό Λονδίνο την Παρασκευή, όπως μεταδίδουν βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Το αυτοκίνητο χτύπησε πεζούς στην περιοχή Στάμφορντ Χιλ στο Χάκνεϊ, προκαλώντας αρκετούς τραυματισμούς.

Ήδη φωτογραφίες από το σημείο έχουν δημοσιευτεί τα βρετανικά ΜΜΕ, ενώ ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Twitter.

Η Σκότλαντ Γιαρντ δεν αντιμετωπίζει ακόμη το περιστατικό ως τρομοκρατική επίθεση. «Ένα αυτοκίνητο φέρεται να ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και να χτύπησε πεζούς. Περιμένουμε μια ενημέρωση για τραυματισμούς. Σε αυτό το στάδιο το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται ως σχετιζόμενο με την τρομοκρατία», ανέφερε εκπρόσωπος.

