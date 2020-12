Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στο Λονδίνο, «αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά»

Πληροφορίες ότι ένα αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στο ανατολικό Λονδίνο, μεταδίδει η Daily Mail. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως αρκετοί έχουν τραυματιστεί σοβαρά.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Χάκνεϊ και ασθενοφόρα και δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν καταφτάσει στην περιοχή.

Από τις εικόνες φαίνεται ένα γκρι αυτοκίνητο να έχει πέσει πάνω σε ένα δέντρο.

A car has reportedly ploughed into pedestrians in the Stamford Hill area of Hackney, East London, leaving several injured. https://t.co/b5ZJARVmt5 pic.twitter.com/TdABmmiieb

Η Σκότλαντ Γιαρντ δεν αντιμετωπίζει ακόμη το περιστατικό ως τρομοκρατική επίθεση, σύμφωνα με το βρετανικό μέσο ενημέρωσης.

#UPDATE | Officers are at the scene of a collision in #StamfordHill, N6.

A car is reported to have mounted the pavement and struck a number of pedestrians.

At this early stage, this incident is not being treated as terror-related.https://t.co/KCYKgNyL1G

— Hackney Police (gov.uk/coronavirus) (@MPSHackney) December 11, 2020