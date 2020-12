Μάλτα: Φορτίο- μαμούθ 612 κιλών κοκαΐνης κατασχέθηκε σε πλοίο με προορισμό τη Λιβύη

Πάνω από 600 κιλά κοκαΐνης εντόπισαν και κατέσχεσαν οι αρχές της Μάλτας, μέσα σε κοντέινερ σε πλοίο με προορισμό τη Λιβύη.

Το πλοίο βρισκόταν στο λιμάνι Freeport και η αξία του φορτίου του εκτιμάται σε περίπου 70 εκατομμύρια ευρώ, όπως μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο τις τελωνειακές αρχές της χώρας.

Η κοκαΐνη βρέθηκε αργά χθες Τετάρτη. Κατασχέθηκαν 510 πακέτα βάρους 1,2 κιλού το καθένα. Οι αρχές κάνουν λόγο για ποσότητα - ρεκόρ που κατάσχεται από ένα και μόνο κοντέινερ.

Record breaking Cocaine seizure by Malta Customs. 612 kg of Cocaine worth 69 Million Euro intercepted at the Freeport. #malta #customs #customsmalta #dwana pic.twitter.com/i2vupjWANn

«Για να αντιληφθούμε το μέγεθος, σε όλη τη διάρκεια του 2019 τα τελωνεία κατέσχεσαν 750 κιλά αξίας 84,5 εκατ. ευρώ, από 16 κοντέινερ» τόνισε η υπηρεσία σε ανακοίνωσή της.

"the cocaine concealed within pallets carrying cooking oil. The cargo had left Ecuador and transited through Colombia before being intercepted by Customs en route to Libya."

612 kilos in #Malta https://t.co/nxTE54CXyg pic.twitter.com/QVs4xDLS4V

