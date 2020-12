Ο γενικός διευθυντής που βγάζει 95 εκατ. δολάρια τον μήνα

Ο ολλανδικής καταγωγής CEO της Snowflake βγάζει πια 95 εκατ. δολάρια τον μήνα. Κάθε μήνα.

Η εταιρία της Silicon Valley συνεχίζει την τρελή χρηματιστηριακή της πορεία. Τα έσοδα του τρίτου τριμήνου έχουν υπερδιπλασιαστεί από τα αντίστοιχα περσινά νούμερα, την ίδια ώρα που η μετοχή της έχει ανέβει κατά 223% από τον Σεπτέμβριο.

Ο γενικός διευθυντής Frank Slootman δρέπει πια τους καρπούς όλων αυτών, με αμοιβές που σύμφωνα με το Forbes κυμαίνονται στα 95 εκατ. δολάρια τον μήνα.

Ήταν η συμφωνία που έκανε για πακέτο αποδοχών όταν εντάχθηκε στην εταιρία τον Απρίλιο του 2019 που έχουν οδηγήσει στις αστρονομικές απολαβές του Slootman. Αν μάλιστα συνεχιστεί η κούρσα, αυτό θα συμβαίνει για τα επόμενα 4 χρόνια.

Dutch-born CEO of Snowflake Inc. collects a staggering $95M payout EVERY MONTH https://t.co/cOCb6wvAIB

— Daily Mail Online (@MailOnline) December 7, 2020