Ο Τραμπ επιμένει: «Εγώ είμαι ο νικητής, πήρα 71 εκατομμύρια νόμιμους ψήφους»

Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε να παραδεχθεί την ήττα του στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, επιμένοντας ότι εκείνος είναι ο νικητής, συνεχίζοντας να διατυπώνει αναπόδεικτες κατηγορίες για παρατυπίες στις εκλογές.

Στην πρώτη του ανάρτηση στο twitter μετά την ανακήρυξη νίκης του Τζο Μπάιντεν, ο Ρεπουμπλικάνος έγραψε λίγο μετά τα μεσάνυχτα Σαββάτου προς Κυριακής (ώρα Ελλάδας) με κεφαλαία γράμματα:

«Οι παρατηρητές δεν επετράπησαν στις αίθουσες καταμέτρησης. Κέρδισα τις εκλογές, πήρα 71.000.000 νόμιμες ψήφους» ήταν το πρώτο tweet Τραμπ που επισημάνθηκε αμέσως από το twitter ότι ενδεχομένως η ανάρτηση εμπεριέχει ψευδές περιεχόμενο.

THE OBSERVERS WERE NOT ALLOWED INTO THE COUNTING ROOMS. I WON THE ELECTION, GOT 71,000,000 LEGAL VOTES. BAD THINGS HAPPENED WHICH OUR OBSERVERS WERE NOT ALLOWED TO SEE. NEVER HAPPENED BEFORE. MILLIONS OF MAIL-IN BALLOTS WERE SENT TO PEOPLE WHO NEVER ASKED FOR THEM!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020