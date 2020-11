Το τηλεφώνημά της Καμάλα Χάρις στον Τζο Μπάιντεν αμέσως μετά την είδηση της εκλογής του

Η Καμάλα Χάρις, η οποία θα είναι η πρώτη μαύρη αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και η πρώτη γυναίκα που κατείχε αυτό το αξίωμα, έγραψε στο Twitter μετά την εξασφάλιση της Πενσιλβάνια και τη νίκη των Δημοκρατικών:

«Αυτές οι εκλογές αφορούν πολλούς περισσότερους πέρα από τον Τζο Μπάιντεν ή εμένα. Πρόκειται για την ψυχή της Αμερικής και την προθυμία μας να αγωνιστούμε για αυτό, ανέφερε η Χάρις στο Τwitter.

«Έχουμε πολύ δουλειά μπροστά μας. Ας ξεκινήσουμε», πρόσθεσε.

This election is about so much more than @JoeBiden or me. It’s about the soul of America and our willingness to fight for it. We have a lot of work ahead of us. Let’s get started.pic.twitter.com/Bb9JZpggLN

— Kamala Harris (@KamalaHarris) November 7, 2020