Μάντσεστερ: Εξαγριωμένοι φοιτητές κατεδαφίζουν τον φράχτη που σήκωσε το πανεπιστήμιο

Μόλις μία μέρα άντεξε ο «φράχτης για το lockdown» που ύψωσε το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, στο πλαίσιο των νέων περιοριστικών μέτρων, καθώς το ίδιο βράδυ τον γκρέμισαν οι φοιτητές. Το πανεπιστήμιο δέχτηκε σφοδρή κριτική από παρατάξεις και συλλόγους για την κίνησή του να περικυκλώσει με μεταλλικούς φράχτες τις φοιτητικές εστίες του.

Αναγκάστηκε μάλιστα να εκδώσει δελτίο Τύπου που δικαιολογούσε την απόφαση στο πλαίσιο των νέων μέτρων ασφαλείας που υιοθέτησε η Αγγλία για τον περιορισμό της πανδημίας.

Fences being taken down in fallowfield pic.twitter.com/TzS51Xepjh

— Joe Hindley (@Joehindley11) November 5, 2020