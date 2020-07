Μάνα φωνάζει σε κοπέλα με στρινγκ μαγιό: Μάζεψε τον κ@@ο σου, σε βλέπουν οι γιοι μου

View this post on Instagram

“You are not a mistake. You are not a problem to be solved. But you won’t discover this until you are willing to stop banging your head against the wall of shaming and caging and fearing yourself.” — Geneen Roth #instagramvsrealidad #ilovemybodythewayitis ❤️ #loveyourselffirst #beyourself #beyou #behonest #behonestwithyourself #behappy😊 #idonthavetobeprettybecauseimfunny #feministphrases #whocares #abs #ilovemyselfbecause#meamoynomeimporta❤️ #ilovemyselfsomuch #thisisme #thisiswhoiam #thetruthisoutthere #amate #letslovehumanity #letsloveeachother #phrasespower #frasesdeamorpropio #selflovefirst❤️ #imreal #thisiswhoim #ilovemyselfsomuch❤️🙈 #intragramvsreality #normalizenormalbodies #positivebody