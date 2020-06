Σοκ στο Σικάγο: Πυροβόλησε πισώπλατα δύο εφήβους επειδή τον ρώτησαν πόσο ψηλός είναι

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο Σικάγο των ΗΠΑ με έναν άνδρα να κατηγορείται από τις Αρχές ότι σκότωσε δύο εφήβους σε κατάστημα ψιλικών επειδή τον ρώτησαν πόσο ψηλός είναι.

Όπως αναφέρει το foxnews.com, ο 19χρονος Laroy Battle, άνοιξε πυρ κατά του 17χρονου Jasean Francis και του 16χρονου Charles Riley, στο πάρκινγκ του καταστήματος το απόγευμα της 20ής Ιουνίου.

Οι δύο έφηβοι είχαν πάει με έναν φίλο τους στο κατάστημα για να αγοράσουν γλυκά και επέστρεφαν σπίτι τους.

«Τα θύματα σχολίασαν το ύψος του, καθώς ο Battle είναι ιδιαίτερα ψηλός και τον ρώτησαν πόσο ψηλός είναι, καθώς ξέρετε ήλπιζαν να ψηλώσουν τόσο και εκείνοι. Και δυστυχώς δεν θα δούμε πότε αυτά τα άτυχα παιδιά στην πλήρη ανάπτυξή τους» είπε ο επικεφαλής των ντετέκτιβ, Brendan Deenihan στο WLS-TV.

Charges have been filed against 19-year-old Laroy Battle in this double homicide. To the community members who stepped forward with information - thank you. Detectives were able to quickly identify Battle, but it was the help we received from the community that led to his arrest. https://t.co/94KgVXgLXz

— Chicago Police (@Chicago_Police) June 26, 2020