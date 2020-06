Λιώνουν τα παπούτσια στο Γκραν Κάνιον από τους 43 βαθμούς Κελσίου

Στους 43 βαθμούς Κελσίου έχει σκαρφαλώσει η θερμοκρασία στο Γκραντ Κάνυον και η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων των ΗΠΑ εφιστά την προσοχή στους πεζοπόρους. Και αυτό γιατί υπάρχει αυξημένη πιθανότητα να λιώσουν τα παπούτσια, προκαλώντας επώδυνους τραυματισμούς.

«Το Γκραντ Κάνυον είναι ένα περιβάλλον που δεν συγχωρεί», αναφέρει η λεζάντα. «Η ζέστη μέσα στο φαράγγι μπορεί να ξεκολλήσει τα παπούτσια σας και οι βαριές μπότες πεζοπορίας μπορεί να παγιδεύσουν τον ιδρώτα και να προκαλέσουν επώδυνες φουσκάλες. Προτού ξεκινήσετε για πεζοπορία κατανοήστε τα όρια, τόσο τα δικά σας όσο και του εξοπλισμού σας».

Η Υπηρεσία καλεί τους επισκέπτες να μην κάνουν πεζοπορία μεταξύ 10:00-14:00 για να αποφύγουν τη θερμοπληξία και την αφυδάτωση.

Grand Canyon is an unforgiving environment. The heat inside the canyon can cause shoes to come apart, and heavy hiking boots can trap sweat and lead to painful blisters. Before setting off on a hike, understand the limitations of yourself and your gear. https://t.co/PLebJv4uTz pic.twitter.com/fvB4DgHcl2

