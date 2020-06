Εξελίξεις στην υπόθεση της μικρής Μαντλίν: Γερμανός κρατούμενος αναγνωρίστηκε ως ύποπτος

Ένας 43χρονος Γερμανός κρατούμενος αναγνωρίστηκε ως ύποπτος για την υπόθεση εξαφάνισης της μικρής Μαντλίν.

Όπως αναφέρει το BBC, η έρευνα της Scotland Yard έφτασε στον συγκεκριμένο άνδρα ο οποίος είχε ταξιδέψει στην Πορτογαλία με τροχόσπιτo, την περίοδο όπου στην περιοχή βρισκόταν και το τρίχρονο κοριτσάκι το οποίο εξαφανίστηκε τον Μάιο του 2007.

«Σε σχέση με την εξαφάνιση της μικρής Βρετανίδας Μαντλίν Μπεθ Μακάν, ηλικίας 3 ετών εκείνη την εποχή (…), το υπουργείο δημόσιας τάξης του Μπραουνσβάιγκ διεξάγει έρευνα σχετικά με έναν Γερμανό υπήκοο ηλικίας 43 ετών που θεωρείται ύποπτος για φόνο», λέει η γερμανική αστυνομία της Γερμανίας σε ένα δελτίο τύπου.

Ο ύποπτος είναι δράστης σεξουαλικών εγκλημάτων που έχει ήδη καταδικαστεί πολλές φορές, ιδίως για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Εκτίει αυτή τη στιγμή ποινή φυλάκισης για «μια άλλη υπόθεση», διευκρινίζει η αστυνομία.

Οι Γερμανοί ερευνητές είχαν «στενή συνεργασία» με τους Βρετανούς και Πορτογάλους συναδέλφους τους προκειμένου να καταφέρουν βρουν αυτόν τον νέο ύποπτο.

Ο άνδρας αυτός είχε ζήσει για καιρό στο Αλγκάρβε το διάστημα μεταξύ 1995 και 2007, για μεγάλο χρονικό διάστημα σε ένα σπίτι που βρίσκεται μεταξύ του Λάγκος και της Πράια ντα Λουζ. Είχε, επίσης, εργαστεί στην περιοχή, κυρίως στον τομέα της εστίασης.

