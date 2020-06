Φρικιαστικό έγκλημα στην Αγγλία: 30χρονος έκοψε των λαιμό δυο γυναικών

Ένα αποτρόπαιο φονικό έχει συγκλονίσει το Σάλισμπερι της Αγγλίας, καθώς η ζωή δύο γυναικών αφαιρέθηκε μέσα σε ένα σπίτι από έναν άνδρα, ο οποίος πιστεύεται ότι ήταν ο σύζυγος και πατέρας των θυμάτων.

Οι Αρχές έλαβαν μια κλήση γύρω στις 14:45 (τοπική ώρα), για να σπεύσουν αμέσως στο σημείο, όπου βρήκαν μια 18χρονη νεκρή και μια άλλη γυναίκα βαριά τραυματισμένη, η οποία έχασε στη συνέχεια τη μάχη που έδινε για τη ζωή, παρά τις προσπάθειες που κατέλαβε το νοσηλευτικό προσωπικό. Σύμφωνα με τη Sun, ήταν η κόρη και η σύζυγος, αντίστοιχα, του 30χρονου που θεωρείται υπεύθυνος για το διπλό φονικό.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, δύο κορίτσια, 5 και 6 ετών, έφυγαν τρέχοντας από το σπίτι της οικογένειας ουρλιάζοντας. Ήταν αυτό που κινητοποίησε τους γείτονες, οι οποίοι όταν είδαν τον άνδρα να τρέχει βγαίνοντας από το σπίτι, αποφάσισαν να τον σταματήσουν, κρατώντας τον μέχρι να μεταβεί εκει η Αστυνομία.

«Άκουσα τα ουρλιαχτά από το σπίτι και μετά είδα τον άνδρα να τρέχει. Τον κυνήγησαν κάποιοι από τη γειτονιά και τον ακινητοποίησαν μέχρι να έρθει η Αστυνομία», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας, που συμπλήρωσε: «Ο θόρυβος είναι ανατριχιαστικός, άκουγες ότι ούρλιαζαν παλεύοντας για τη ζωή τους. Μάθαμε ότι έκοψε τον λαιμό τους, ενώ τα δύο μικρά κορίτσια ήταν στο σπίτι».

Πάντως, οι Αρχές δεν θέλησαν να δώσουν παραπάνω λεπτομέρειες για το έγκλημα, ενώ σύμφωνα με την ιστοσελίδα salisburyjournal.co.uk παραμένουν ακόμη στο σημείο, προκειμένου να εξετάσουν όλες τις πτυχές του εγκλήματος. Σε πρώτη φάση, έκαναν γνωστό μόνο το γεγονός ότι «πραγματοποιήθηκε μια σύλληψη και δεν υπάρχει κίνδυνος για την ευρύτερη κοινότητα». Μάλιστα, από τους κάτοικους ζητήθηκε υπομονή, καθώς ενδεχομένως «να υπάρχει σημαντική αστυνομική παρουσία για πολλές ημέρες».

We’ve arrested a man on suspicion of murder after two women died following a disturbance at a property on Wessex Road, Salisbury this afternoon.

More information here: https://t.co/PFZSbEkgEs pic.twitter.com/fwSKrygKtw

— Wiltshire Police (@wiltshirepolice) June 1, 2020