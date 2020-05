Εικόνες από ένα δυστοπικό παρόν – Έτσι άνοιξαν τα σχολεία στη Γαλλία

Μούδιασμα προκαλούν οι εικόνες από τα σχολεία της Γαλλίας, που άνοιξαν αυτή την εβδομάδα, μετά τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων για τον κορονοϊό, με μία καθημερινότητα πολύ διαφορετική από αυτή που γνώριζαν τα παιδιά όταν τα σχολεία έκλεισαν.

Οι αποστάσεις τηρούνται ευλαβικά, ο δάσκαλος γυρίζει την τάξη και απολυμαίνει, όταν τα παιδιά βρίσκονται εκτός, και τα παιδιά παίζουν σε απόσταση το ένα από το άλλο. Μάλιστα σε ορισμένους εξωτερικούς χώρους έχουν προσδιοριστεί και ατομικά «τετράγωνα» στα οποία μπορεί το κάθε παιδί να κινείται, σε απόσταση ασφαλείας από τα υπόλοιπα. Δραστηριότητες που θα έφερναν τα παιδιά κοντά, όπως η τσουλήθρα, έχουν απαγορευτεί, και το ίδιο ισχύει και για πράγματα που γίνονταν μέσα στην τάξη και για τα οποία τα παιδιά χρειαζόταν να μοιράζονται πράγματα, όπως μαρκαδόρους ή ψαλίδια, που έχουν επίσης απαγορευτεί.

Οι μικροί μαθητές επέστρεψαν στα σχολεία τους έπειτα από σχεδόν δύο μήνες, σε μια πραγματικότητα που δεν ξέρει κανείς πώς να πρωτοχαρακτηρίσει.

Primary schools in France have resumed with children having been assigned "play spaces," and this is hands down the most dystopian thing I've ever seen pic.twitter.com/zmKeDHmltd

— Austen Allred (@Austen) May 13, 2020