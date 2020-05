Ο νομπελίστας Πολ Κρούγκμαν επαινεί την Ελλάδα που συνέτριψε την καμπύλη του κορονοϊού

Με άρθρο του στους New York Times ο νομπελίστας οικονομολόγος Πολ Κρούγκμαν, επικρίνει τον Ντόναλντ Τραμπ για τις ενέργειές του στο θέμα του κορονοϊού και δίνει παράδειγμα την Ελλάδα.

«Πώς να δημιουργήσετε με πανδημική ύφεση», έχει τίτλο το άρθρο του γνωστού οικονομολόγου, ο οποίος αναφέρεται στις επιπτώσεις της οικονομίας των ΗΠΑ λόγω του κορονοϊού κατηγορώντας παράλληλα τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Η σύνθλιψη της καμπύλης δεν είναι εύκολη, αλλά είναι εφικτή. Στην πραγματικότητα πολλές άλλες χώρες, από τη Νότια Κορέα έως τη Νέα Ζηλανδία και μέχρι την Ελλάδα, το πιστεύετε ή όχι, το έχουν ήδη κάνει», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Πολ Κρούγκμαν και επισημαίνει πως: «η μείωση του ποσοστού των κρουσμάτων ήταν πιο εύκολη για τις χώρες που ενήργησαν γρήγορα».

«Εάν μπορούσαμε να ελέγξουμε τον κορονοϊό, η ανάκτηση της οικονομίας θα μπορούσε να είναι πράγματι πολύ γρήγορο. Η ανάκαμψη από την οικονομική κρίση του 2008 χρειάστηκε πολύ χρόνο, αλλά αυτό συνέβη επειδή είχαν συσσωρευτεί άλλα προβλήματα όπως με τη "φούσκα" του real estate και ένα άνευ προηγούμενο επίπεδο χρέους των νοικοκυριών. Τώρα δεν υπάρχουν αυτά τα προβλήματα», τονίζει ο οικονομολόγος.

If we have a depression, it will be because Trump and those around him are quitters who won't stay the course https://t.co/4LxtfS8wTr

— Paul Krugman (@paulkrugman) May 12, 2020