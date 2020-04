Ο πρόεδρος Τραμπ χαιρετίζει τη συμφωνία στον ΟΠΕΚ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των κορυφαίων πετρελαιοπαραγωγών χωρών για μείωση της παγκόσμιας παραγωγής, τονίζοντας ότι θα σωθούν θέσεις εργασίας στην αμερικανική ενεργειακή βιομηχανία.

«Αυτό θα σώσει εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας στον ενεργειακό τομέα στις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι ευχαρίστησε και συνεχάρη για τη συμφωνία τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν και τον βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας Σαλμάν.

The big Oil Deal with OPEC Plus is done. This will save hundreds of thousands of energy jobs in the United States. I would like to thank and congratulate President Putin of Russia and King Salman of Saudi Arabia. I just spoke to them from the Oval Office. Great deal for all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 12, 2020