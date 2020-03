Σπαρακτική εικόνα: Ηλικιωμένος κρατά τη λίστα με τα ψώνια ανάμεσα σε άδεια ράφια σούπερ μάρκετ

Ένας ηλικιωμένος βρίσκεται σε σούπερ μάρκετ της Αγγλίας και κοιτάει την λίστα του με τα ψώνια. Γύρω του όλα τα ράφια είναι άδεια.

Καταναλωτές έσπευσαν να αγοράσουν ό,τι βρισκόταν σε αυτά μετά τα έκτακτα μέτρα που ανακοίνωσε ο Μπόρις Τζόνσον σε μια προσπάθεια για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού στην Μεγάλη Βρετανία.

Η φωτογραφία του ηλικιωμένου μπροστά στα άδεια ράφια τραβήχτηκε σε κατάστημα μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ της χώρας, στο Έπσομ.

Η συγκεκριμένη εικόνα κάνει τον γύρο του διαδικτύου με πολλούς να συγκινούνται με τον ηλικιωμένο κύριο. «Ω Θεέ μου, δάκρυσα» έγραψε ένας χρήσης στο Twitter, με έναν άλλον να προσθέτει «Είναι τόσο στενάχωρη αυτή η εικόνα. Τις προάλλες πήγα στο τοπικό μου σούπερ μάρκετ. Η ίδια κατάσταση. Με στενοχώρησε πολύ».

What is the world coming too. Humans will leave other humans more at risk than the Coronavirus at this rate. I hope anyone that sees this stops panic buying and remember those less fortunate. pic.twitter.com/6MXxNhxHwc

— Frank Bruno MBE 🇬🇧 (@frankbrunoboxer) March 17, 2020