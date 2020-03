Επίθεση σε ακροδεξιό που επισκέφθηκε την Ελλάδα σε... live μετάδοση

Επίθεση δέχτηκε ο Ρόουαν Κροφτ ή Grand Torino, ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα και είναι γνωστός στη χώρα του για τις ακροδεξιές απόψεις του.

Ο Ιρλανδός έκανε live στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα social media, χθες 12 Μαρτίου το βράδυ, την ώρα που περπατούσε σε δρόμο, όταν δέχθηκε επίθεση από αγνώστους.

Η επίθεση ανέβηκε από διάφορους λογαριασμούς στα social media με αντιφασίστες να υποστηρίζουν ότι τον αναγνώρισαν και τον χτύπησαν εκείνοι.

Irish fascist and British operative Rowan Croft, aka Tan Torino, is currently visiting Greece as part of the recent wave of fascists looking to attack refugees in that country.

Luckily some Greek anti fascists interrupted his holiday, attacking him live on camera.#antifascism pic.twitter.com/iej0rTrxxm

— Anti Imperialist Action Ireland (@AIAIreland) March 12, 2020