Ομόφωνη στήριξη της ΕΕ στην Ελλάδα απέναντι στην μεταναστευτική πίεση της Τουρκίας

Για «ομόφωνη στήριξη» στο σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα από όλους τους υπουργούς που μετείχαν στο έκτακτο συμβούλιο των υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης της ΕΕ έκανε λόγο ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς.

«Όταν η Ευρώπη δοκιμάζεται, η ενότητα θριαμβεύει. Πλήρης αλληλεγγύη με την Ελλάδα. Μια Ευρώπη που προστατεύει, μια Ευρώπη που πετυχαίνει», τόνισε ο κ. Σχοινάς μέσω ανάρτησής του στο Twitter.

Στο κοινό ανακοινωθέν τους οι 27 υπουργοί τονίζουν ότι η ΕΕ «απορρίπτει κατηγορηματικά τη χρήση της μεταναστευτικής πίεσης εκ μέρους της Τουρκίας για πολιτικούς λόγους».

Στην συνέντευξη τύπου μετά το συμβούλιο ο υπουργός Εσωτερικών της Κροατίας Ντάβορ Μποζίνοβιτς δήλωσε πως «το μήνυμά μας είναι ξεκάθαρο. Είμαστε στο πλευρά της Ελλάδος. Όχι μόνο η Ελλάδα αλλά και οποιαδήποτε άλλο μέλος της ΕΕ βρεθεί σε παρόμοια θέση , μπορεί να υπολογίζει στη υποστήριξη και αλληλεγγύη μας».

