Σκληροτράχηλος 77χρονος παλεύει με επίδοξο κλέφτη σε ATM τράπεζας

Attempt robbery in Colchester Avenue: Appeal for information

A 77-year-old man was using the cash machine outside Sainsbury’s, Colchester Avenue, Cardiff at approximately 6am on Wednesday, February 5, when he was approached by an unknown white male demanding cash and his bank card.The victim bravely fought off the suspect who made off empty-handed towards the path leading to Colchester Avenue. If you have any information that may assist us, please contact 1️⃣0️⃣1️⃣ or Crimestoppers anonymously on 0800 555 111 quoting occurrence number *043939.Roedd dyn 77 oed yn defnyddio peiriant arian parod y tu allan i Sainsbury's ar Colchester Avenue, Caerdydd am tua 6am ddydd Mercher 5 Chwefror, pan aeth dyn gwyn nad oedd yn ei adnabod ato gan fynnu ei fod yn rhoi arian parod a'i gerdyn banc iddo. Gwnaeth y dyn frwydro'n ddewr yn erbyn yr unigolyn hwn a adawodd yn waglaw gan fynd tuag at y llwybr sy'n arwain at Colchester Avenue. Os oes gennych unrhyw wybodaeth a all ein helpu, cysylltwch â 1️⃣0️⃣1️⃣ neu Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111 gan ddyfynnu rhif y digwyddiad *043939.

