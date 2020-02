Μητέρα και κόρη που δεν μπορείς να τις ξεχωρίσεις – Τις χωρίζουν 24 χρόνια αλλά μοιάζουν σαν αδελφές

Μπορεί η Joleen Diaz και η κόρη της Meilani Parks να έχουν 24 χρόνια διαφορά ηλικίας, ωστόσο όσοι τις βλέπουν συχνά τις περνούν για αδελφές.

«Δεν νομίζω πως τη νοιάζει» λέει η 43χρονη Diaz για τη 19χρονη κόρη της. «Καθώς μεγάλωνε άκουγε συχνά τους ανθρώπους να λένε σε μένα πως μπέρδευαν τη μητέρα μου για αδελφή μου».

Μάνα και κόρη, που ζουν στην Καλιφόρνια, έχουν πολύ στενή σχέση. Αλλά η Diaz, δασκάλα στο επάγγελμα, παρότι δεν δείχνει την ηλικία της, δεν την αγνοεί και συμπεριφέρεται αναλόγως.

