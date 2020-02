Πέθανε ο Αμερικανός ηθοποιός Τζιν Ρέινολντς

Πέθανε σε ηλικία 96 ετών ο Αμερικανός ηθοποιός, σεναριογράφος και παραγωγός τηλεοπτικών σειρών, Τζιν Ρέινολντς,

Ο έξι φορές βραβευμένος με Emmy, Τζιν Ρέινολντς ήταν γνωστός ως ένας από τους δημιουργούς (σκηνοθέτης και σεναριογράφος και παραγωγός) της δημοφιλούς τηλεοπτικής αντιπολεμικής σειράς «MASH» και του σίριαλ «Lou Grant».

Ο Τζιν Ρέινολντς, ο οποίος διετέλεσε τέσσερις φορές πρόεδρος του Σωματείου Σκηνοθετών της Αμερικής (Directors Guild of America) πέθανε τη Δευτέρα στο Μπέρμπανκ της Καλιφόρνια.

Όταν του ζητήθηκε να αναλάβει την παραγωγή της τηλεοπτικής εκδοχής της αντιπολεμικής μαύρης κωμωδίας του 1970 «MASH», για μια ομάδα χειρουργών στον Πόλεμο της Κορέας, ο Τζιν Ρέινολντς αναζήτησε το δημιουργικό μυαλό του συγγραφέα, Λάρι Γκέλμπαρτ.

Μαζί, δημιούργησαν μια αστεία, αλλά και κοινωνικά έξυπνη σειρά, η οποία γνώρισε τεράστια επιτυχία, προβλήθηκε για 11 χρόνια και κέρδισε πολλά βραβεία, όπως το Peabody το 1975 και το Emmy (1974) και για διακρίσεις για τους σεναριογράφους και τους σκηνοθέτες.

Γεννημένος στο Κλίβελαντ ως Γιουτζίν Ρέινολντς Μπλούμενταλ ξεκίνησε ως παιδί - ηθοποιός, κάνοντας το ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη σε μια σύντομη εμφάνιση το 1934 στην ταινία «Our Gang».

