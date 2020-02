Δάσκαλος ισχυρίζεται ότι νίκησε τον κοροναϊό πίνοντας ζεστό ουίσκι με μέλι

Ένας Βρετανός δάσκαλος ισχυρίζεται πως βρήκε το φάρμακο για τον κοροναϊό, αποκαλύπτοντας πως «χτύπησε» τον ιό με ζεστό ουίσκι και μέλι.

Ο 25χρονος Κόνορ Ριντ, μίλησε στη βρετανική Sun, για τη στιγμή που οι γιατροί στη Γιουχάν της Κίνας διέγνωσαν πως έχει προσβληθεί από τον κοροναϊό.

Ο Ριντ βρισκόταν στην Γιουχάν από το περασμένο καλοκαίρι ως δάσκαλος αγγλικών και είχε νοσηλευτεί για δύο εβδομάδες στο νοσοκομείο, έχοντας όλα τα συμπτώματα του ιού. «Ο γιατρός μου χορήγησε αντιβιοτικά, αλλά αρνήθηκα να τα πάρω», είπε αρχικά ο 25χρονος Βρετανός και στη συνέχεια αποκάλυψε πως... νίκησε τον ιό.

«Αποφάσισα να χρησιμοποιήσω ένα παλιό γιατροσόφι και έπινα ένα ποτήρι με καυτό ουίσκι και μέλι μέχρι να μου περάσει», ανέφερε ο Κόνορ Ριντ.

First Brit known to catch Coronavirus ‘beat deadly flu with glass of hot whisky and honey’ https://t.co/3TryxSidXC

— The Sun (@TheSun) February 3, 2020