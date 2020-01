Brexit με… βασιλική έγκριση, η Ελισάβετ ενέκρινε τη Συμφωνία Αποχώρησης

Η βασίλισσα Ελισάβετ επικύρωσε το νομοσχέδιο για το Brexit, καθιστώντας το νόμο του κράτους, ανακοίνωσε η βρετανική κυβέρνηση, οκτώ ημέρες πριν από την οριστική αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Η Μεγαλειότητά της η βασίλισσα έδωσε τη βασιλική έγκριση» στο κείμενο που καθορίζει τους όρους του «διαζυγίου», μετά από έναν ταραχώδη «γάμο» 47 ετών με την ΕΕ, ανακοίνωσε ο υπουργός Στιβ Μπάρκλεϊ, που είναι αρμόδιος για το Brexit. Με τον τρόπο αυτό η χώρα «θα αποχωρήσει από την ΕΕ στις 31 Ιανουαρίου», πρόσθεσε, στην ανάρτησή του στο Twitter.

Her Majesty the Queen has now granted #RoyalAssent to the #BrexitBill which therefore becomes the #BrexitAct. Enshrined in law, this enables the UK to leave the EU on 31st Jan. pic.twitter.com/hzv2o2bMfr

— Steve Barclay (@SteveBarclay) January 23, 2020