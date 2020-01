Παραλίγο θερμό επεισόδιο στην Αραβική Θάλασσα: Η Ρωσία προκάλεσε πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ

Ένα θερμό επεισόδιο μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσία πήγε να δημιουργηθεί στην Αραβική Θάλασσα την Πέμπτη (9/1), όπως αποκαλύπτει το CNN.

Συγκεκριμένα το αμερικανικό δίκτυο αναφέρει πως ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο, παρά τις προειδοποιήσεις που δέχθηκε, έκανε επικίνδυνους ελιγμούς κατά τη διάρκεια άσκησης.

Το ρωσικό πολεμικό πλοίο «πλησίασε απειλητικά το USS Farragut», ανακοίνωσε ο Πέμπτος στόλος των ΗΠΑ ο οποίος βρίσκεται στις ναυτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή και το CNN δημοσίευσε το βίντεο.

A Russian warship "aggressively approached" a US Navy destroyer while it was operating in the North Arabian Sea Thursday, ignoring warnings from the US vessel and increasing the risk of a collision, the US Navy says. https://t.co/DOpJQXFXkh pic.twitter.com/DQDRn3dDRm

