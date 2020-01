Θρήνος για νεαρό ποδοσφαιριστή: Έπεσε από τα βράχια και τον κατασπάραξαν καρχαρίες

Με έναν πολύ μακάβριο και φρικτό τρόπο άφησε την τελευταία του πνοή ένας νεαρός άνδρας από την Αυστραλία, ο οποίος θεωρούταν ανερχόμενος ποδοσφαιριστής στη χώρα του, καθώς ήταν πρωταθλητής σε κολεγιακό επίπεδο με το Hastings της Νεμπράσκα, ενώ είχε τα φόντα να παίξει σύντομα σε επαγγελματικό επίπεδο. Ωστόσο, οι ελπίδες αυτές διαψεύστηκαν, καθώς έφυγε απότομα από τη ζωή, σε ηλικία μόλις 21 ετών.

Η σορός του Ερικ Μπιριγκίτι, ο οποίος είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος από τις 2 Ιανουαρίου, εντοπίστηκε την Τρίτη (07/01) κοντά στην Twilight Beach, στην πόλη της Εσπαράνς, στη δυτική Αυστραλία, όπου έκανε διακοπές. Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της χώρας, που επικαλούνται τον ιατροδικαστή που ασχολήθηκε με τον θάνατό του, ο άτυχος αθλητής γλίστρησε από τα βράχια και έπεσε στο νερό, όπου του επιτέθηκαν καρχαρίες. Πάντως, εκτιμάται ότι άφησε την τελευταία του πνοή από πνιγμό και όχι από τα δαγκώματα.

Οι Αρχές που αναζητούσαν τα ίχνη του, εν τέλει εντόπισαν τη σορό του, όταν έσπευσαν σε ένα σημείο της θάλασσας όπου τους υπέδειξαν κάτοικοι της περιοχής. Όπως είπε ένας αυτόπτης μάρτυρας και σύμφωνα με όσα μετέφερε ο τηλεοπτικός σταθμός 9 News Perth, «η αδελφή μου και ο πατέρας μου είδαν έναν καρχαρία, ο οποίος μάλιστα ήταν και μεγάλος, να κατασπαράζει το σώμα».

Ο Μπιριγκίτι είχε πάρει υποτροφία και η τελευταία του ποδοσφαιρική ομάδα ήταν αυτή του κολεγίου St. Thomas Aquinas στη Νέα Υόρκη.

Στο ίδιο σημείο προ ημερών τραυματίστηκε θανάσιμα από έναν λευκό καρχαρία ένας έμπειρος δύτης.

The bronco family are saddened to hear about the sudden passing of Eric Birighitti. Eric played for Hastings during the 2016 & 2017 season and won a national title with the team. He will be truly missed and our thoughts are with his family during this difficult time. #1T1F pic.twitter.com/oST7iyLAeT

— Hastings MSOC (@HastingsMSoccer) January 7, 2020