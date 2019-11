Επίδοξος ληστής τα βρήκε «σκούρα» από μια 82χρονη body builder

Ένας εισβολέας στάθηκε ιδιαίτερα άτυχος, καθώς περίμενε ότι θα αντιμετωπίσει μια ανήμπορη 82χρονη γυναίκα, ενώ στην πραγματικότητα βρέθηκε μπροστά σε μία τολμηρή body builder.

Η Willie Murphy ετοιμαζόταν να ξαπλώσει την περασμένη Πέμπτη στο σπίτι της στη Νέα Υόρκη, όταν ένας άνδρας χτύπησε την πόρτα της και είπε ότι χρειάζεται ασθενοφόρο.

Όπως αναφέρει το Associated Press, η γυναίκα κάλεσε την αστυνομία χωρίς να ανοίξει την πόρτα. Έπειτα, όπως ανέφερε η Murphy, ο άνδρας έκανε διάρρηξη και παραμόνευε μέσα στο σκοτεινό σπίτι.

«Επέλεξε το λάθος σπίτι για να μπουκάρει» είπε η γυναίκα.

Η 82χρονη τον χτύπησε με ένα τραπέζι, έχυσε σαμπουάν στο πρόσωπό του και τον έδερνε με μια σκούπα όταν έφτασε η αστυνομία.

«Τον έδερνα με μανία» είπε η Murphy στα Μέσα. «Επειδή είπα στον εαυτό μου "Αν είναι η ώρα μου να πάω στην κόλαση, θα τον πάρω μαζί μου"».

Ο άνδρας τελικά μπήκε σε ασθενοφόρο. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και η αστυνομία ανέβασε στο Twitter μια σέλφι με την Murphy, αποκαλώντας την «σκληρό καρύδι».

Ms. Murphy standing shoulder to shoulder with Genesee Section Officers after an intruder attempted to break into her home. Ms. Murphy is tough as nails & fended off the intruder. Ms. Murphy standing with some of the officers that responded to her home. pic.twitter.com/1gr8KfWZ4d

— Rochester NY Police (@RochesterNYPD) November 25, 2019