Το πλοίο Ocean Viking περισυνέλεξε 94 μετανάστες στη Μεσόγειο

Το πλοίο Ocean Viking, το οποίο έχουν ναυλώσει μη κυβερνητικές οργανώσεις, περισυνέλεξε στη Μεσόγειο 94 μετανάστες που επέβαιναν σε φουσκωτό, το οποίο αντιμετώπιζε δυσκολίες εξαιτίας των κακών καιρικών συνθηκών.

Έντεκα γυναίκες, οι τέσσερις από τις οποίες έγκυες, και έξι μικρά παιδιά είναι μεταξύ των διασωθέντων, ανακοίνωσε σήμερα η οργάνωση SOS Μεσόγειος στον λογαριασμό της στο Twitter.

Το Ocean Viking έχουν ναυλώσει η SOS Μεσόγειος και οι Γιατροί χωρίς Σύνορα (MSF) και πλέει με νορβηγική σημαία. Το πλοίο έπλεε στα ανοικτά των λιβυκών ακτών, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

???? BREAKING: The #OceanViking has just rescued 94 people from a rubber boat in distress. Survivors include 11 women – four of whom are pregnant – as well as 6 very young children. pic.twitter.com/GPd5vWPtkx

— SOS MEDITERRANEE (@SOSMedIntl) November 19, 2019