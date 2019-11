Πυροβολισμοί σε πολυκατάστημα στην Οκλαχόμα: Τουλάχιστον τρεις νεκροί

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές καθώς σημειώθηκαν πυροβολισμοί σε πολυκατάστημα στην Οκλαχόμα με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να πεθάνουν.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τουλάχιστον 3 άνθρωποι να πεθάνουν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τα διεθνή Μέσα, ένας άντρας ντυμένος στα μαύρα μπήκε μέσα στο πολυκατάστημα Walmart στην πόλη Duncan, στην Οκλαχόμα και άνοιξε πυρ.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης είναι νεκρός. Επιπλέον, σύμφωνα με αναφορές από την αστυνομία, τα θύματα είναι μία γυναίκα και δυο άντρες.

Σύμφωνα με το RT, οι πυροβολισμοί έπεσαν έξω από το πολυκατάστημα. Να σημειωθεί ότι το σημείο έχει αποκλειστεί και έχουν «κλείσει» τα σχολεία της περιοχής.

#BreakingNews

Three people were shot at an #Oklahoma Walmart on Monday, a spokeswoman for the #Duncan Police Department said.

She said she had no immediate information on the victims' condition.

— Davide (@ricci_davide77) November 18, 2019