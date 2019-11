Φραστική επίθεση Τραμπ σε μάρτυρα της υπόθεσης για την παραπομπή του

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ξέσπασε χθες κατά ενός άλλου μάρτυρα που κατέθεσε εναντίον του στην έρευνα της Βουλής των Αντιπροσώπων για την παραπομπή του, υποστηρίζοντας ότι η Τζένιφερ Ουίλιαμς, βοηθός του αντιπροέδρου Μάικ Πενς υποστήριζε το «Ποτέ με τον Τραμπ», η οποία θα έπρεπε «να κάνει την καλύτερη επίθεση κατά του προέδρου»

Γράφοντας στο Twitter, ο πρόεδρος Τραμπ ήταν περιφρονητικός απέναντι στην Ουίλιαμς, η οποία είναι βοηθός για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ανήκει στο επιτελείο συνεργατών του Πενς.

Η ίδια κατέθεσε προηγούμενα μέσα στον μήνα, ότι μερικά από τα σχόλια του προέδρου Τραμπ στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Ζελένσκι το περασμένο καλοκαίρι ήταν «απαράδεκτα».

Το περιεχόμενο της κατάθεσης της, δημοσιοποιήθηκε το Σάββατο.

«Πείτε στην Τζένιφερ Ουίλιαμς, όποια κι αν είναι αυτή, να διαβάσει τις ΔΥΟ απομαγνητοφωνήσεις των προεδρικών τηλεφωνημάτων», έγραψε ο Τραμπ στο Twitter.

“All they do is bring up witnesses who didn’t witness anything.” @KatrinaPierson @SteveHiltonx Nothing matters except the two transcripts of the presidential calls, and the statement of no pressure put out by Ukraine!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 Νοεμβρίου 2019