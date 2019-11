Φρίκη στη Βρετανία: Έδεσε τη μητέρα με καλώδια και βίασε τα παιδιά της

O Τζόζεφ ΜακΚαν, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ως κατά συρροήν βιαστής, κατηγορείται για πολλά σεξουαλικά εγκλήματα στη Βρετανία, ενώ υπέβαλε τα θύματά του σε φρικτά βασανιστήρια.

Ο 34χρονος έχει επιτεθεί σεξουαλικά και έχει απαγάγει 11 γυναίκες και παιδιά, ηλικίας από 11 έως 71 ετών, μέσα σε διάρκεια δύο εβδομάδων την περασμένη άνοιξη και συγκεκριμένα την περίοδο από 20 Απριλίου έως 5 Μαΐου και του έχουν απαγγελθεί συνολικά 37 κατηγορίες.

Όπως αναφέρει η Daily Mail κατά τη δεύτερη ημέρα της δίκης του ΜακΚαν, ο εισαγγελέας περιέγραψε όλες τις δραματικές λεπτομέρειες από τη δράση του 34χρονου και πως οι Αρχές έφτασαν στη σύλληψή του.

Ο ΜακΚαν απήγαγε μία νεαρή κοπέλα και τη βίασε επανειλημμένα, ενώ την κρατούσε στο αυτοκίνητό του για πάνω από 14 ώρες. Στη συνέχεια, άρπαξε μια άλλη νεαρή γυναίκα από το δρόμο, την έβαλε στο αμάξι του μαζί με το προηγούμενο θύμα του, ωστόσο οι δύο κοπέλες μπόρεσαν να δραπετεύσουν αφού έσπασαν ένα μπουκάλι βότκας στο κεφάλι του.

Οι ασύλληπτες πράξεις του 34χρονου βιαστή δεν έμειναν εκεί. Αφού ταξίδεψε προς το Μάντσεστερ, ο ΜακΚαν συναντήθηκε σε ένα μπαρ με μία μητέρα και εκμεταλλευόμενος το γεγονός πως η γυναίκα είχε μεθύσει, τη μετέφερε στο σπίτι της.

Όταν έφτασαν στο σπίτι, ο ΜακΚαν, έδεσε τη γυναίκα στο κρεβάτι της με καλώδια και εν συνεχεία πήγε στο διπλανό δωμάτιο, όπου κοιμόταν η 17χρονη κόρης της και ο 11χρονος γιος της με σκοπό να τους βιάσει. Μάλιστα ανάγκασε τα θύματά του να παρακολουθούν τη στιγμή που διέπραττε την αποτρόπαια πράξη.

Τελικά ο εφιάλτης της οικογένειας έληξε, όταν η 17χρονη πήδηξε γυμνή από το παράθυρο και έτρεξε στο διπλανό σπίτι, με τον γείτονα να καλεί την αστυνομία.

Serial rape suspect 'tied up mother with electrical flex and forced her to listen to screams of daughter and son as he raped them both'https://t.co/A93cTlrpgh

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) November 13, 2019