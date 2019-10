Νεκρός 24χρονος που αντιστάθηκε σε ληστές στη Ρώμη

Τραγικό τέλος είχε ένας 24χρονος στη Ρώμη, ο οποίος το βράδυ της Τετάρτης επιχείρησε να αντισταθεί σε δύο ληστές.

Ο 24χρονος Λούκα Σάκι έχασε τη ζωή του προσπαθώντας να προστατεύσει τη σύντροφό του από δύο αγνώστους που θέλησαν να τη ληστέψουν, μπροστά από μπαρ στην περιοχή Κόλι Αλμπάνι της Ρώμης. Δέχθηκε ένα θανατηφόρο κτύπημα στο κεφάλι κι η αστυνομία αναζητεί τους δράστες, δύο Ιταλούς.

Η δολοφονία του, όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ, τείνει να μετατραπεί σε οξεία πολιτική αντιπαράθεση, με τον ηγέτη της ακροδεξιάς Λέγκας Ματέο Σαλβίνι να κατηγορεί την κυβέρνηση για περικοπές στην αστυνομία και τον πρωθυπουργό Τζουζέπε Κόντε να του καταλογίζει ψηφοθηρική εκμετάλλευση.

Dolore e rabbia per la morte di Luca Sacchi, che a soli 25 anni ha perso la vita per difendere la sua fidanzata da una rapina. Un eroe troppo giovane per morire così, tutto il Paese si stringe intorno alla sua famiglia e chiede giustizia! pic.twitter.com/I0tkjA0TK6

— Giovanni Toti (@GiovanniToti) October 24, 2019