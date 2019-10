Συνέλαβαν την Τζέιν Φόντα σε διαδήλωση για την κλιματική αλλαγή

Στη σύλληψη της Τζέιν Φόντα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές της Ουάσιγκτον, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης κατά της κλιματικής αλλαγής έξω από το Καπιτώλιο.

Η 81χρονη ηθοποιός αποχώρησε από το σημείο με χειροπέδες μαζί με άλλα 15 άτομα, όμως λίγες ώρες αργότερα αφέθηκε ελεύθερη.

Ms @Janefonda taken into custody by @visitthecapitol police for taking a stand on the #ClimateCrisis #civildisobedience #FireDrillFriday pic.twitter.com/acWoVw2UpY

— Arlo Hemphill (@arlohemphill) 11 Οκτωβρίου 2019